В заснеженном Петербурге погиб таксист: его машину унесло с дороги на Яхтенной

Смертельное ДТП произошло в Петербурге, в Приморском районе, в ночь на 5 марта. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 5 марта около 3:20, на Яхтенной улице, 30, легковой автомобиль «Фольксваген» по неустановленным обстоятельствам совершил наезд на препятствие – металлическое ограждение. На кадрах с места аварии видно, что это такси.

На месте погиб водитель машины – мужчина 1964 года рождения. Стали ли основной причиной трагедии сложные погодные условия или неосторожность водителя, установят правоохранители.

Сегодня в Петербурге в условиях снегопада и после него выросло количество ДТП и плотность пробок. Утром максимальная загруженность дорог достигла редкого для начала дня показателя – 9 баллов.

Серьёзное ДТП произошло утром под Гатчиной: там женщина на «Чери» подбила пассажирский автобус. По данным «Дорожного инспектора», причиной мог стать занос на трассе. Пострадали три женщины.