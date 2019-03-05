В Google обратили внимание на дискриминацию мужчин. Женщинам на аналогичных позициях платят больше

Борьба с так называемым gender pay gap, или разницей в зарплатах между людьми разного пола привела к перекосу в сторону женщин в Google. Об этом сообщается в блоге компании 5 марта.

«Google выделил 9,7 миллиона долларов в качестве дополнительной компенсации для 10677 сотрудников за этот год <...> Анализ в 2018 году показал, что оплата одной большой группы сотрудников (инженер-программист уровня 4) требует корректировки. В рамках трудового кодекса [компании] выяснилось, что мужчинам необходимо выделить больше коррекционных надбавок, так как они получали меньше средств, чем женщины», – говорится в заявлении Google.

Для выплаты зарплат корпорация создала специальный алгоритм, учитывающий производительность, местоположение и выработку. Из него попытались убрать дискриминационные факторы, для чего ежегодно проводится «анализ справедливости в оплате труда». При этом на размер выплат влияют и субъективные факторы, которые необходимо обосновывать.

Корпорация озаботилась равной оплатой труда после резонансного иска бывшего инженера Google Келли Эллис, которая в 2010 году заявила, что работодатель дискриминирует женщин. К иску присоединились несколько тысяч сотрудников.