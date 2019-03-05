Попытка угона на парковке магазина не состоялась

предоставлено компанией ARKAN

Вчера в 19:41 на парковке магазина на Лиговском проспекте пытались угнать автомобиль Skoda Yeti.

От установленного на авто охранного комплекса ARKAN Control в Мониторинговый Центр ARKAN поступил тревожный сигнал. Оперативный дежурный немедленно связался с собственником. Клиент быстро вернулся к месту парковки. Подходя к автомобилю увидел, что горят фары машины, а в салоне находится посторонний человек, который поспешил скрыться. Со слов собственника, в руках у угонщика был черный портфель. Скорее всего, сигнализацию пытались считать.