В Калининграде четверых полицейских обвинили в краже янтаря на 14 млн руб. при обыске

Четверо полицейских обвиняются в краже изъятого из магазина янтаря в Калининградской области.

Подробности дела 5 марта приводит РБК. Сотрудники экономической полиции Роман Трифонов, Сергей Бешенцев, Роман Шароян и Иван Баклицкий завершают ознакомление с материалами уголовного дела, находясь под подпиской о невыезде. Они не уволены и продолжают нести службу.

Дело оперативников возбудили в августе 2017 года после того, как в СК обратилась совладелица магазина «Янтарная альтона» Татьяна Попова. По ее словам, 19 июля того же года полицейские в сопровождении бойцов СОБРа пришли к торговой точке. Дверь им не открыли, поэтому в ход пошли лом и гидравлические ножницы. Из магазина вынесли янтарь на 37 млн рублей: часть камня (на 23 млн руб.) оперативники изъяли официально, а еще часть (на 14 млн руб.) — якобы украли, спрятав камни в сумке из-под бронежилета вместе с инструментами собровцев. Так полагает следствие. Видеонаблюдение соседнего ломбарда зафиксировало, как полицейские выносят из помещения тяжелую сумку. Попова предположила, что похищенный янтарь был именно в ней.

Сейчас официально изъятый янтарь на 23 млн руб. возвращен потерпевшим.Что стало с остальным, в обвинении не уточняется: сказано лишь, что полицейские «распорядились им по собственному усмотрению». При обысках у них драгоценностей не обнаружили. Визуально похожие камни сотрудники ФСБ потом изъяли у местного предпринимателя, которого потерпевшая называет «мелким скупщиком янтаря».

При этом пострадавшую бизнесвумен, пишет РБК, с одним из полицейских связывают неформальные партнерские отношения длиной в 10 лет. Предпринимательница отмечает, что камнем торговала легально, и претензии силовиков были неправомерны.

В свою очередь, защита полицейских настаивает на том, что оперативники действовали строго в соответствии с УПК: они предъявили постановление и предложили добровольно сдать незаконный янтарь. Камеры видеонаблюдения, по словам фигурантов, в помещении были разбиты еще до их прихода. Существование камня, якобы вынесенного из магазина, но не попавшего в протокол, обвиняемые опровергают. Решение вызвать СОБР оперативники приняли после того, как к магазину подъехали четыре автомобиля с мужчинами спортивного телосложения.