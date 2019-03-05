«Зенит»: Ожидаем решения следствия по допуску врача команды к Кокорину
Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал информацию о возможном посещении клубным врачом нападающего Александра Кокорина в столичном СИЗО-2 «Бутырка».
Напомним, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что врачу петербургской команды разрешили посетить Кокорина для медобследования. Ранее сообщалось, что у футболиста могут возникнуть серьезные проблемы с недолеченным коленом.
«ФК Зенит ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину, ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы», – заявил «Фонтанке» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.
Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила, что у футболиста «Зенита» в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава.
Причем теперь медикам, возможно, придется проверять и другую травму — адвокаты Кокорина заявили, что ему сожгли кожу на ноге во время электрофореза. Во ФСИН все отрицают.
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Справка:
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.