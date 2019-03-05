«Зенит»: Ожидаем решения следствия по допуску врача команды к Кокорину

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал информацию о возможном посещении клубным врачом нападающего Александра Кокорина в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

Напомним, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что врачу петербургской команды разрешили посетить Кокорина для медобследования. Ранее сообщалось, что у футболиста могут возникнуть серьезные проблемы с недолеченным коленом.

«ФК Зенит ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину, ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы», – заявил «Фонтанке» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила, что у футболиста «Зенита» в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава.

Причем теперь медикам, возможно, придется проверять и другую травму — адвокаты Кокорина заявили, что ему сожгли кожу на ноге во время электрофореза. Во ФСИН все отрицают.