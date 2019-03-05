Защита Кокорина заявила, что ему нанесли травму в СИЗО. Во ФСИН все отрицают

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не получал ожога в СИЗО «Бутырка». Об этом 5 марта РБК сообщил начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Защита футболиста распространила информацию о том, что футболисту в СИЗО делали электрофорез и во время этой процедуры якобы сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. Сам Кокорин якобы рассказал адвокатам, что у него началось «загноение ноги».

Адвокат игрока Андрей Ромашов сегодня заявил РБК, что заявление ФСИН является «прямой ложью». «ФСИН заняла такую позицию, чтобы ни за что не отвечать. Сегодня же заявление напишем и в прокуратуру, и в ОНК», — подчеркнул Ромашов. В пресс-службе УФСИН заявили, что адвокаты имеют право подавать «какие угодно заявления».