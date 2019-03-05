Новая школа в коттеджном поселке «Небо»

АО «Строительный трест»

1 сентября 2019 года в комплексе коттеджей и таунхаусов «Небо», построенном компанией «Строительный трест» в поселке Кузьмоловский Ленинградской области, откроется английская школа.

Учреждение сочетает в себе российские и британские образовательные практики. Помимо современных учебных кабинетов, арт-студии, библиотеки, а также театральных и танцевальных классов, в ее состав входит музыкальная гостиная, бассейн, тренажерный зал, прогулочная и спортивная площадки.

Совместно с уже работающим билингвальным детским садом школа формирует новый образовательный кластер. Школа рассчитана на обучение 48 детей (четыре класса по 12 человек). Гармоничному развитию каждого ребенка будет способствовать широкий спектр программ дополнительного образования как на русском, так и на английском языках: биотехнологии, ментальная арифметика, робототехника, шахматы. Среди спортивных дисциплин для занятий доступны плавание (в том числе синхронное), футбол, художественная гимнастика, детская йога, фитбол-фитнес, единоборства и большой теннис. В настоящее время в здании школы ведутся отделочные работы.

Комплекс коттеджей и таунхаусов бизнес-класса «Небо» расположен в пос. Кузьмоловский в 10 км от Санкт-Петербурга. Здесь компания «Строительный трест» построила 138 домовладений на 15 гектарах, которые находятся в окружении живописных лесов Всеволожского района. Индивидуальные коттеджи с участками от 16 соток, таунхаусы и дуплексы с участками до 8 соток. Развитая внутренняя инфраструктура комплекса включает в себя детский развивающий центр, бассейн, фитнес-клуб со SPA-зоной, ресторан, супермаркет с фермерскими продуктами. Детский сад в составе КП «Небо» рассчитан на 50 детей от полутора до семи лет. Также из объектов собственной инфраструктуры поселка на территории действует спортивное поле для футбола, волейбола и баскетбола, детские игровые и спортивные площадки.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Небо». Пос. Кузьмолово, Светлая ул., 1. Застройщик: АО «АРТ «Неоград». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.