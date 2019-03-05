«Местный мелкий «авторитетный». Под Краснодаром школьник открыл стрельбу по другим ученикам из пневматики

В станице Ахтанизовская на Кубани 14-летний подросток принес в учебное заведение пневматический пистолет, из которого ранил пятерых школьников.

«В школу пришел восьмиклассник... и начал стрелять в детей из пневматического пистолета. Дети все в шоке, и мы вместе с ними», – так ситуацию 5 марта описал один из очевидцев на местном сайте «Темрюк Инфо». По его словам, полиция якобы заявила, что «ничего страшного не произошло». Теперь дети боятся ходить в школу. Информацию о ранении пятерых подростков подтвердил источник «Интерфакса».

Другая участница событий на условиях анонимности рассказала, что стрелявший – «местный мелкий «авторитетный», отметив, что все боятся.

В региональных СМИ со ссылкой на телеграм-каналы и анонимные источники распространяется информация, что конфликт со школьниками разгорелся из-за вымогательства, так как ученик 8-го класса «решил немного поднять денег» после уроков. Для убедительности своей позиции он принес в школу пистолет, угрожая которым, попросил других тинейджеров поделиться наличными. Отказ он не принял и начал стрелять. По предварительной информации, пять школьников из различных классов пострадали от рук стрелка.