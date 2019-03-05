«Я фактически на двух колесах проехал часть трассы». Глава «Ростеха» и президент «АвтоВАЗа» подрифтовали на самых дорогих «Ладах»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент «АвтоВАЗа» Ив Карказантис приняли участие в «Гонке партнеров» на синхронной трассе полигона Волжского автозавода в селе Сосновка. Вместе с ними на трассу вышли глава «КамАЗа» Сергей Когогин и другие топ-менеджеры автопрома.

Чемезов и Карказантис лично управляли LADA Vesta Sport во время снежных заездов, а профессиональные пилоты команды LADA Sport ROSNEFT выступили в качестве инструкторов и штурманов, сообщает «Ростех» на своем YouTube-канале. Автомобили, участвовавшие в гонке, оснащены 170-сильными моторами российского производства и имеют усиленный каркас безопасности.

По словам главы «Ростеха», технически трасса очень сложная и подготовлена для профессионалов, так что он получил «настоящий выброс адреналина». «В один из моментов меня вынесло на бруствер, и я фактически на двух колесах проехал часть трассы», — рассказал Чемезов.

Продажи спортивной «Весты» стартовали 31 января. Модель стала первой «Ладой», чья стоимость превысила 1 миллион рублей. Первым покупателем автомобиля уже почти традиционно выступил губернатор Самарской области.