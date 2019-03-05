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05.03.2019 12:37
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В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В марте компания начинает продажи квартир в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок. Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант!

Жилой комплекс «Новая Охта» – масштабный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой. В конце 2017 года было полностью завершено строительство первого этапа проекта. Сейчас идет строительство второго этапа, который расположен ближе к реке Охта.

Новый жилой комплекс «Ручьи» – это 18 жилых домов высотой не более 13 этажей каждый. Умеренная этажность и небольшое количество квартир сделают проживание жителей комплекса социально комфортным. «Ручьи» объединяют в своей концепции гармонию природы и возможности города. Комплекс будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга.

«Цивилизация» – проект градообразующего значения на берегу Октябрьской набережной. В составе комплекса появятся 4 детских сада на 720 мест, 2 школы на 3300 мест и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу. Из любой части комплекса будет обеспечен удобный выход к набережной Невы.

Жилой комплекс «Шуваловский» располагает всеми преимуществами Приморского района: вблизи ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники, до ближайшего метро «Комендантский проспект» всего 10 минут езды на транспорте.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге можно в офисах продаж или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

ЖК «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

ЖК "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

 

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