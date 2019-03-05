Футболист «Зенита» Азмун назван лучшим игроком 18-го тура РПЛ

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун назван лучшим игроком 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). В голосовании в официальной группе РПЛ «ВКонтакте» иранский футболист выиграл с результатом 44,25% (16393 голоса).

Напомним, что Азмун забил победный гол в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

Второе место в голосовании занял защитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (5 499 голосов), третье — защитник «Спартака» Айртон (4 095).

После 18 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 37 очками. На втором месте – «Краснодар», у которого 34 очка, на третьем — ЦСКА (30).

Следующий матч петербуржцы проведут 7 марта в 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» на «Газпром Арене».