В Колпино не потеплеет до конца дня. Холодно в 277 зданиях

Сварочные работы в Колпинском районе Петербурга пришлось прервать из-за попадания воды в магистральную трубу на ремонтируемом участке. Глава района извинился и пообещал тепло к восьми часам вечера 5 марта.

Несмотря на новости о том, что теплосеть диаметром 800 мм на улице Братьев Радченко в Колпино практически заварили еще в семь утра, после полудня работы все еще продолжаются, а горожане мерзнут. Как объяснили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», в процессе сварки в трубу попала вода, работы пришлось остановить и вновь сливать теплоноситель. Новый срок предприятие обозначило как «не позже трех часов дня», еще несколько часов понадобится для восстановления циркуляции. Глава Колпинского района Анатолий Повелий пообещал, что тепло и горячая вода вернутся в дома к восьми часам вечера. «Во всех социальных учреждениях – школах, детских садах, поликлиниках и больнице – температура соответствует всем санитарным нормам», – уверяет чиновник.

Ранее ГУП «ТЭК» сообщало, что батареи остыли в пяти зданиях, хотя горожане и глава района говорили об отключении в половине жилфонда Колпино. По обновленной информации от теплоэнергетиков, в зоне дефекта 277 зданий. Похолодало там с десяти утра понедельника.