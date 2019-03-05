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Общество
05.03.2019 12:35
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Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Жоресом Алфёровым

Сотни людей пришли сказать последнее прощай нобелевскому лауреату, учёному Жоресу Алфёрову 5 марта. Зал Санкт-Петербургского научного центра РАН, президентом которого почти 30 лет был Алфёров, не смог вместить всех скорбящих.

Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Жоресом Алфёровым

Прощальная церемония в здании на Университетской набережной началась в 11 утра. Пришедших встречала чёрно-белая фотография Жореса Ивановича. Гроб, установленный в конце зала на втором этаже, утопал в венках и цветах. Их продолжали нести друзья, близкие, знакомые, коллеги из научной и депутатской среды. Рядом с гробом сидели жена Тамара, дети Иван и Ольга. Навытяжку замер почётный караул – Алфёрова провожали по особой церемонии, с воинскими почестями. 

Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы проститься с Жоресом Алфёровым

В течение полутора часов не иссякал поток скорбящих. Зала для всех не хватало, многие оставались в коридоре. Пришли на траурную церемонию президент РАН Александр Сергеев, его предшественник академик Евгений Фортов, исполняющий обязанности директора Физтеха, ученик Алфёрова Сергей Иванов. Вместе с делегацией от КПРФ прибыл Геннадий Зюганов. 

«Единственный нобелевский лауреат в мире, который работал в Госдуме, остался в России и вложил свой талант в будущее», – напомнил руководитель фракции. 

Соболезнования от имени правительства Петербурга выразил врио губернатора Александр Беглов. С речью выступил также председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. 

«Мы должны сделать всё, чтобы увековечить его память. Это звезда, которая будет вечно гореть, потому что она носит имя Жореса Алфёрова», – заявил спикер ЗакСа. 

Простились с академиком также депутат Оксана Дмитриева, вице-губернатор Любовь Совершаева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссёр Владимир Бортко. Церемонию провёл актёр, экс-директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров. 

Академика похоронят сегодня на кладбище в Комарово. 

Жорес Алфёров скончался поздно вечером 1 марта в Петербурге от острой сердечно-легочной недостаточности. 15 марта ему должно было исполниться 89 лет. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, 26 лет занимал пост вице-президента академии. Он был удостоен Нобелевской премии по физике за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники и оставался единственным лауреатом, проживающим в России. Обладатель множества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней. Автор более 500 научных работ и 50 изобретений. Результаты его научной деятельности получили практическое использование во многих областях человеческой деятельности, «Фонтанка» объясняла их на простых примерах.

 

 

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