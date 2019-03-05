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05.03.2019 12:36
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«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» представил варианты готовой чистовой отделки от застройщика в сданном ЖК «КосмосSTAR». Отделка в доме выполняется в двух цветовых решениях «Ваниль» и «Шоколад».

Напомним, все квартиры в жилых комплексах «Аквилон Инвест» сдаются с «белой» (предчистовой) отделкой, или улучшенной подготовкой под ремонт. При желании клиент может заказать полную чистовую отделку. На выбор покупателей представлено несколько цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль» и темный «Шоколад». С прошлого года к линейке предложения также добавился скандинавский вариант «Графит» в светло-серых тонах.

Чистовая отделка выполняется с использованием качественных импортных материалов. Стены в комнатах и коридоре оклеиваются виниловыми обоями под покраску, на полу укладывается ламинат классом не ниже 32, стены и пол в санузлах оформляются прочной керамогранитной плиткой, устанавливается полный набор сантехники: акриловая ванная, унитаз и раковина с тумбой. В квартире монтируются качественные межкомнатные двери, на полу балконов укладывается плитка. В 3 и 4 очереди ЖК 4YOU, в ЖК «ARTквартал.Аквилон», а также в ЖК «Q-мир» при дозаказе чистовой отделки предусмотрено обустройство теплого пола в ванной.

«Аквилон Инвест»

«Для нас важно провести ремонтные работы так, чтобы новоселу не нужно было ничего дорабатывать или переделывать – только расставить мебель. Клиенту также не стоит бояться, что за чистовой отделкой будут скрыты какие-то недочеты. Наши покупатели принимают квартиру дважды: сначала с предчистовой отделкой, а после – с готовым ремонтом. На любом этапе мы готовы ответить за качество», – отметила Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Стоимость дозаказа чистовой отделки в объектах «Аквилон Инвест» начинается от 10 000 рублей за кв.м. Сумма отделки включается в стоимость ДДУ и может быть разбита как на ипотечные платежи, так и на платежи по рассрочке от застройщика.

Напомним, сегодня холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Северной столице пять жилых комплексов или порядка 300 тысяч кв.м. недвижимости: ЖК 4YOU рядом с метро «Звездная», ЖК «Q-мир» в пешеходной доступности от метро «Московская», ЖК «ARTквартал.Аквилон» в историческом центре, в 5 минутах ходьбы от «Фрунзенской», малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» рядом с Экспофорумом, а также ЖК All Inclusive в Пушкинском районе, в Шушарах.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

ЖК «КосмосSTAR» – застройщик ООО «Борей-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.kosmos-star.ru

 

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