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Общество
05.03.2019 12:28
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Ролик «Гей на передержке» и креатив Стерлигова не оценили в Совете Европы. Еврочиновники призывают Россию разрешить геям регистрировать браки

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, функционирующая в рамках Совета Европы, отметила прогресс России в вопросе борьбы с расизмом, однако еврочиновники остаются недовольны применением антиэкстремистского законодательства и отношением к представителям секс-меньшинств.

«ЕКРН настоятельно рекомендовала принять всеобъемлющее гражданское и административное законодательство по борьбе с дискриминацией. ЕКРН сожалеет, что не было предпринято никаких шагов в этом направлении», – сообщается в опубликованном 5 марта докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости.

По словам исследователей, сейчас в РФ положения против дискриминации «разбросаны по различным законам». В ЕС полагают, что необходимо разработать «всеобъемлющее антидискриминационное законодательство» и создать «независимый орган по обеспечению равенства, специализирующийся на борьбе с расизмом и нетерпимостью». Определенные шаги в этом направлении, по мнению ЕКРН, Москва уже сделала. В частности, появились уполномоченный по правам человека и Федеральное агентство по делам национальностей, а также усилилась борьба с расизмом.

Недовольны в комиссии остались «экстремистскими статьями»: 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») и 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). В еврокомиссии уверены, что необходимо «разбивать информацию о делах, связанных со статьей 282, по различным мотивам разжигания ненависти». В комиссии также посчитали, что эти законы применяются «как к чрезвычайно серьезным террористическим актам, так и к банальным ситуациям, не содержащим какого-либо насилия». В ЕКРН рекомендуют преследовать только за серьезные преступления, так как сейчас «чрезвычайно высокий процент обвинительных приговоров за экстремистские преступления, притом что лишь около 0,4% дел заканчиваются оправдательными приговорами».

Язык ненависти в России направлен против определенных категорий, уверены авторы доклада. Так, «государственные чиновники и политики допускают значительное количество расистских высказываний, особенно во время избирательных кампаний», указывают в комиссии. Чаще всего они якобы в качестве объектов для нападения выбирают мигрантов с Кавказа, Центральной Азии и украинцев. Конкретные примеры подобной практики не приводятся. 

При этом в России сократились случаи антисемитизма, о чем исследователей известили еврейские организации. 

Также одной из наиболее распространенных мишеней якобы стали секс-меньшинства. В качестве примера приводятся слоганы, подобные фразе «содомиты не допускаются», которые были размещены в магазинах бизнесмена Германа Стерлигова. Не оценили также и ролик «Гей на передержке», который выпустили перед выборами президента РФ. «ЕКРН не известен ни один чиновник, осудивший это видео», – отмечено в исследовании. Также в еврокомиссии подмечают, что образ гея на российском телевидении чаще всего отрицательный: «Проправительственные СМИ рисуют образ России как убежища традиционных ценностей». 

«ЕКРН рекомендует властям обеспечить такую правовую основу, которая позволит однополым парам без какой-либо дискриминации регистрировать свои отношения, заботиться о своих семьях и быть в состоянии решать практические проблемы социальной реальности, в которой они живут», – говорится в докладе.

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