18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -7
$ 65.80р
74.74р
12:54 05.03.2019
Расширенный поиск

Авто
05.03.2019 12:39
Печать

После 107 дней в японской тюрьме бывшего главу Renault-Nissan Карлоса Гона хотят выпустить под залог почти в 9 млн долларов

Только с третьей попытки защите 64-летнего бывшего гендиректора Renault-Nissan Карлоса Гона удалось добиться его освобождения из-под ареста. Гон был арестован в ноябре прошлого года и провел в тюрьме суммарно 107 дней.

Токийский окружной суд постановил освободить  французского бизнесмена с 5 марта под залог в 1 миллиард иен (8,9 миллиона долларов США), сообщает 5 марта Automotive News Europe. Однако это еще не означает немедленного освобождения, поскольку у японской прокуратуры есть сутки на обжалование этого решения.

Положительного для француза решения добилась его новая команда адвокатов, которую бизнесмен нанял в прошлом месяце после того, как прежние защитники дважды не смогли добиться его освобождения. Однако Карлосу Гону придется не только оставаться в Японии, ему запрещено общаться с кем-нибудь, кроме адвокатов, и в его жилище будут установлены камеры круглосуточного наблюдения.

Против уже бывшего главы альянса Renault-Nissan, которого в автоиндустрии считали самым успешным топ-менеджером и который фактически спас в конце 90-х Nissan от банкротства, японской стороной было выдвинуто три обвинения в «финансовых проступках», а попросту в том, что он получал незаконные и незаслуженные, по мнению правоохранителей, миллионные премии.

Гон все обвинения отвергает и готов активно защищаться.  В случае неудачи ему грозит до 10 лет тюрьмы. Одновременно с ним по делу проходит и американский директор Nissan Грег Келли, однако он был освобожден также под залог еще 25 декабря.

«Дело Карлоса Гона» выглядит гораздо более сложным и запутанным, чем просто обвинения топ-менеджера в злоупотреблении многомиллионными премиями. Обвинения против него были выдвинуты после заявления руководства Nissan, однако в результате сами топ-менеджеры японской компании попали под подозрение, и против них тоже ведется расследование. Французская сторона считает, что все дело возникло из-за намерения Renault и Гона полностью объединить Renault и Nissan. Японцам такое объединение не нравится, так как в нем ведущая роль отводится Renault, несмотря на то, что Nissan и финансово, и по объему производства значительно больше. Более того, поскольку Renault наполовину государственная компания, японская сторона опасается усиления политического влияния французов.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
05.03.2019 12:37

В марте «Группа ЛСР» запустит продажи квартир сразу в десяти новых домах

«Группа ЛСР» значительно увеличивает предложение и объявляет месяц новинок. В марте компания начинает продажи квартир в десяти новых домах. Масштабные проекты, популярные районы, большой выбор планировок. Следите за новостями и выбирайте свой идеальный вариант!
«Аквилон Инвест»
05.03.2019 12:36

«Аквилон Инвест» презентовал чистовую отделку в готовых квартирах

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» представил варианты готовой чистовой отделки от застройщика в сданном ЖК «КосмосSTAR». Отделка в доме выполняется в двух цветовых решениях «Ваниль» и «Шоколад».
shutterstock.com
05.03.2019 10:33

«Сэр, а я вас вижу»: новая опция от «Яндекс.Такси» познакомит жителей Питера с водителем до поездки

Теперь выбирать таксиста можно по фото в мобильном приложении.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.03.2019 17:44

Масленичный разгуляй в Образцовых кварталах

10 марта в 12:00 Масленичный разгуляй захватит жителей «Образцовых кварталов» и всех гостей праздника! Застройщик малоэтажных комплексов «Терминал-Ресурс» приглашает на встречу весны.
Фото предоставлено Yota
04.03.2019 17:33

Yota запустила продажи своих продуктов в «М.Видео»

Теперь продукты Yota доступны для покупки во всех магазинах «М.Видео». В розничной сети будет представлена вся линейка продуктов Yota: SIM-карты для смартфона, SIM-карты для планшета, модемы и роутеры.
АО «Ленстройтрест»/ Валерия Малышева
04.03.2019 17:17

Валерия Малышева вошла в рейтинг «Влиятельные женщины Петербурга»

Редакция газеты «Деловой Петербург» ежегодно составляет список влиятельных женщин Северной столицы, преуспевших в различных отраслях бизнеса, а также в культуре, медиа, спорте, политике и на государственной службе. Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», традиционно в числе эффективных руководители компаний в сфере недвижимости.
04.03.2019 15:40

«Алмаз – Антей» ввел в строй новый цех комплексной сборки

4 марта 2019 года концерн ввел в эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод».
фото предоставлено Техэкспо
04.03.2019 14:46

"Техэкспо" - ДГУ и энергоснабжение "под ключ"

Инжиниринговая компания "Техэкспо", с 2014 г. работающая в сфере автономного энергоснабжения объектов, предлагает поставку, аренду, монтаж и обслуживание дизельных электростанций, а также проектирование энергокомплексов.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.03.2019 13:08

В «Новом Лесснере» получено разрешение на строительство детского сада

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» получено разрешение на строительство детского сада.
«Аквилон Инвест»
04.03.2019 13:07

«Аквилон Инвест» объявляет весенний квартирный SALE*: скидки до 20% на всё

Акция* распространяется на все объекты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге: ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир» в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в Пушкинском районе.
ПСК
04.03.2019 10:05

Размер ставки по ипотеке – не главный фактор спроса

Размер ставки по ипотеке – это не ключевой фактор спроса на рынке первичной недвижимости. По данным отдела ипотечного кредитования «ПСК», спада ипотечных сделок за первые два месяца по сравнению с декабрём прошлого года не произошло, несмотря на увеличение ставки, в среднем, на 1%. Популярность ипотечных продуктов обусловлена другими факторами.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.03.2019 20:00

Скидки тают на глазах

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предлагает специальные цены на все типы квартир на этапе строительства. Политика компании такова, что с каждым возведенным этажом скидки на квартиры будут уменьшаться.