После 107 дней в японской тюрьме бывшего главу Renault-Nissan Карлоса Гона хотят выпустить под залог почти в 9 млн долларов

Только с третьей попытки защите 64-летнего бывшего гендиректора Renault-Nissan Карлоса Гона удалось добиться его освобождения из-под ареста. Гон был арестован в ноябре прошлого года и провел в тюрьме суммарно 107 дней.

Токийский окружной суд постановил освободить французского бизнесмена с 5 марта под залог в 1 миллиард иен (8,9 миллиона долларов США), сообщает 5 марта Automotive News Europe. Однако это еще не означает немедленного освобождения, поскольку у японской прокуратуры есть сутки на обжалование этого решения.

Положительного для француза решения добилась его новая команда адвокатов, которую бизнесмен нанял в прошлом месяце после того, как прежние защитники дважды не смогли добиться его освобождения. Однако Карлосу Гону придется не только оставаться в Японии, ему запрещено общаться с кем-нибудь, кроме адвокатов, и в его жилище будут установлены камеры круглосуточного наблюдения.

Против уже бывшего главы альянса Renault-Nissan, которого в автоиндустрии считали самым успешным топ-менеджером и который фактически спас в конце 90-х Nissan от банкротства, японской стороной было выдвинуто три обвинения в «финансовых проступках», а попросту в том, что он получал незаконные и незаслуженные, по мнению правоохранителей, миллионные премии.

Гон все обвинения отвергает и готов активно защищаться. В случае неудачи ему грозит до 10 лет тюрьмы. Одновременно с ним по делу проходит и американский директор Nissan Грег Келли, однако он был освобожден также под залог еще 25 декабря.

«Дело Карлоса Гона» выглядит гораздо более сложным и запутанным, чем просто обвинения топ-менеджера в злоупотреблении многомиллионными премиями. Обвинения против него были выдвинуты после заявления руководства Nissan, однако в результате сами топ-менеджеры японской компании попали под подозрение, и против них тоже ведется расследование. Французская сторона считает, что все дело возникло из-за намерения Renault и Гона полностью объединить Renault и Nissan. Японцам такое объединение не нравится, так как в нем ведущая роль отводится Renault, несмотря на то, что Nissan и финансово, и по объему производства значительно больше. Более того, поскольку Renault наполовину государственная компания, японская сторона опасается усиления политического влияния французов.