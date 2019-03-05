Школьники на юге города вновь оказались на улице. Лжеминер не устал, но «локализовался»

Письма с угрозой взрыва прервали учебный процесс в школах Красносельского района Петербурга днем 5 марта. Дети ждут окончания проверки на свежем воздухе.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в качестве ежедневной разминки на улицу вновь отправились ученики нескольких школ на юге Петербурга. Не первый раз сообщается об эвакуации 549-й, 285-й, 394-й, 509-й, 352-й и 200-й школ. В 54-й на улице Маршала Казакова и 369-й на улице Маршала Захарова сообщили, что учеников вывели на улицу, окончания проверки они будут ждать возле здания.

Накануне все те же школы получили письмо с угрозой взрыва, эвакуированы были больше семи тысяч учеников. Лжеминер сменил подпись, если раньше он представлялся Путиным или Обамой, то теперь намекнул на оппозиционное, использовав подпись Алексей А.Н.

Волна минирований в Северной столице продолжается третью неделю. «Фонтанка» выяснила, что авторами рассылки могут быть российский студент и 19-летний гражданин Украины. В качестве мотива они могут использовать борьбу на рынке онлайн-игры Minecraft.