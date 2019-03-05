Пулково вышел в мировые лидеры по задержкам. Ни один самолет не отправляется по расписанию

Пулково днем 5 марта возглавил рейтинг самых непунктуальных аэропортов мира. Все самолеты отправляются с задержкой из-за снегопада.

Самый высокий индекс задержки отправлений присвоил петербургскому аэропорту сервис Flightradar24. Первую строчку Пулково делит с китайским собратом по несчастью Сямынь Гаоци.

По данным Flightradar24, сто процентов самолетов отправляются из Пулково позже расписания. Среднее время задержки составляет 45 минут. С одиннадцати утра не вовремя вылетали воздушные суда в Ригу, Милан, Калининград, Москву, Ставрополь. Всего за сегодняшний день, фиксирует Flightradar24, с задержкой отправились 53 рейса, что составляет 29% от общего числа вылетов.

Дольше всего будут ждать отправки пассажиры авиакомпании Somon Air, они не могут вылететь в таджикский Худжант. Намеченный на 12:00 рейс отложен на пять часов из-за позднего прибытия судна.

Прибывают самолеты в Пулково гораздо дисциплинированнее. Некоторые — со значительным опережением графика. Вероятно, экипажи ждут ухудшения метеоусловий в Петербурге и спешат приземлиться, пока есть погодное «окно». Сегодня с задержкой приземлились 16 самолетов, два из них — из Красноярска и Перми — ушли на запасной аэродром Внуково и пока не возвращались.

Утром 5 марта самолет Red Wings не смог приземлиться в Пулково с первой попытки. Он пролетел над посадочной полосой и взмыл в воздух. Второй заход получился удачным.