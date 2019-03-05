«Знаем, что делать в первую очередь». Беглов пообещал, что власти справятся с новыми снегопадами

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов выступил с коротким заявлением по поводу ухудшения погоды. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе врио.

В Смольном уточнили, что Беглов «дал жёсткие указания по организации уборки снега вице-губернатору Николаю Бондаренко, главам районов и органам местного самоуправления в пригородах».

«За январь – февраль мы многому научились, сконцентрировали силы. Схемы отработаны. Знаем, что делать в первую очередь. Уверен, мы с этой ситуацией справимся», – заявил Александр Беглов.

В комитете по благоустройству уточнили, что снегопад начался в 3:25, на 8 утра уже выпало около 10 см осадков. По прогнозам метеорологов, снег продолжит идти в течение всего дня – за сутки может выпасть до 15 см осадков. В уборке задействованы 858 спецмашин и 1061 дворник. В Смольном заверили, что еще утром техника прошла по основным магистралям, а затем ушла с них, «чтобы не усложнять и так напряженное по утрам автомобильное движение».

Как сообщают синоптики, виноват в непогоде циклон «Беннет». Дорожная статистика уже вернулась к январским показателям — загруженность на дорогах достигла 9 баллов.