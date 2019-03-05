Volvo отзывает в России 5,5 тысячи машин. Больше половины боятся холодов: из-за мороза не открыть багажник

ООО «Вольво Карс» объявило сразу две сервисные кампании. Всего под них попали 5546 автомобилей Volvo моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90 и V40 Cross Country. Часть из них не выдерживает холодов, а у части может произойти утечка топлива.

Под первый случай попали 3153 автомобиля Volvo XC60, проданные в 2018-2019 годах. Как сообщает Росстандарт, при определенных условиях у них могут примерзать сервоприводы подъема двери багажника. Из-за этого может возникать нежелательный шум, или сервоприводы могут вовсе выйти из строя, если активировать дверь багажника, когда они примерзли. Кроме того, есть риск, что это закончится обрывом их крепления к двери багажника, а при неблагоприятном развитии событий сервоприводы могут полностью оторваться, из-за чего отсоединится пружина, которая со значительным усилием отбрасывается обратно и может кого-нибудь травмировать.

В дилерских центрах на Volvo XC60 заменят сервоприводы двери багажника на усовершенствованные.

Также компания отзывает 2393 автомобиля моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90 и V40 Cross Country с дизельными двигателями, которые были проданы в 2016 году. На некоторых машинах могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в моторном отсеке, что со временем может привести к утечке топлива. На этих автомобилях специалисты заменят топливный шланг. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

В начале февраля 2019 года Volvo отзывала в России 1937 автомобилей S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90. У них обнаружили ошибку в программном обеспечении, из-за которой система могла сообщать экстренным службам неверное местонахождение автомобиля.