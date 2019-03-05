Скрипучий, без резинок и скотча. В Роскачестве рассказали, как выбрать свежий цветок на 8 Марта

Свежий цветок должен быть гладким, упругим, без пятен и полос, а избегать стоит пыльцы на тычинках и желтизны. В Роскачестве советуют пощупать розы и лилии, прежде чем дарить их на 8 Марта.

Эксперты также советуют не покупать тюльпаны, бутон которых стянут резинкой, и герберы, которые у основания залеплены скотчем. Не стоит брать розы, обтянутые сеткой и посыпанные блестками – такую уловку используют флористы, чтобы вернуть старому цветку товарный вид. Бутоны у роз должны быть твердыми у основания, а лепесток, если аккуратно его отогнуть, у свежего цветка вернется обратно.

«Также слегка сожмите бутон снизу. Свежий будет слегка поскрипывать», – рекомендуют в Роскачестве.

По данным Санкт-Петербургской таможни, в основном цветы в Северную столицу ввозят из Эквадора, Египта, Израиля, Колумбии, Голландии и Кении.