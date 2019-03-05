«Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». На акции памяти Сталина задержали мужчину, проклинавшего генсека

На акции «Две гвоздики товарищу Сталину» в Москве на Красной площади задержан молодой человек, который выступил против увековечивания памяти генсека. Об этом 5 марта пишет Znak.com.

Молодой человек пришел на акцию тоже с гвоздиками, но ими он бросил в памятник со словами «Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». Его немедленно задержали сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, акцию «Две гвоздики товарищу Сталину» ежегодно в день смерти генсека проводит КПРФ. Сегодня на нее собрались около 300 человек.