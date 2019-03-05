Брянского тюремщика посадили на 12 лет за убийство осужденного простыней

12 лет в колонии строгого режима получил в Брянской области теперь уже бывший сотрудник ИК-6. Иван Маршалко признан виновным в убийстве осужденного. Тот не вынес «перевоспитания» простыней.

О вынесенном приговоре 4 марта сообщила региональная прокуратура. Как удалось доказать в суде, вечером 22 июля 2018 года сотрудник колонии в Клинцах решил «повоспитывать» мужчину, оказавшегося в штрафном изоляторе. Он пристегнул заключенного наручниками к скамейке, а потом обмотал его голову простыней, перекрыв кислород. После чего ушел из ШИЗО. Потерпевший умер в тот же вечер, задохнувшись.

В прокуратуре отмечают, что погибшему было 58 лет, он отбывал наказание за кражу. Теперь бывший тюремщик должен его семье миллион рублей компенсации морального вреда.

Судя по информации Клинцовского горсуда, имя фигуранта — Иван Маршалко. «Медиазона» добавляет: майору 33 года, а потерпевший оказался в штрафном изоляторе после попытки покончить с собой.