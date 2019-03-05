Госдума приняла во втором чтении закон о запрете гостиниц в жилых домах. В Петербурге до 95% хостелов работают по такой схеме

Госдума 5 марта приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение хостелов и других гостиниц в жилых домах. За документ проголосовали 417 депутатов, один воздержался.

Поправки, предложенные депутатом Галиной Хованской, добавляют в Жилищный кодекс фразу «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению».

Документ находился на рассмотрении с 2015 года. Против жесткого запрета хостелов выступало правительство, однако предложенные чиновниками смягчающие поправки комитет по ЖКХ Госдумы отклонил.

По данным Ассоциации малых гостиниц Петербурга, сейчас в Северной столице работает около 1000 малых средств размещения, от 80 до 95% находится в жилом фонде.