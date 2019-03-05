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Авто
05.03.2019 11:33
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«Логичное расширение ассортимента»: торговать автомобилями в России начинает AliExpress

Фото: chery.ru

Китайский производитель Chery с 5 марта запускает в России продажу автомобилей через торговую площадку AliExpress. Онлайн-торговля автомобилями — это, по мнению экспертов, перспективное направление автобизнеса, однако пока она находится в зачаточном состоянии как в России, так и по всем миру.

Реальным продавцом на площадке AliExpress выступает компания «Чери Автомобили Рус» — официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя в России, пишет 5 марта «Коммерсантъ». В первое время в продаже будут автомобили, собранные в Китае, но в дальнейшем планируется предлагать уже «локализованные» машины, произведенные в России.

Продаваться через AliExpress будут кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также их комплектующие и аксессуары. При этом уже на 28 марта назначена первая распродажа, то есть автомобили можно будет приобрести со скидкой. Это делается, в том числе, для того, чтобы «прощупать» рынок и особенно отношение покупателей к новой форме торговли.

Интересно, что в Москве марка Chery запустила каршеринговый сервис на базе компании YouDrive. Представители китайского производителя считают, что это станет дополнительным стимулом для онлайн-покупок: у потенциальных клиентов будет возможность протестировать автомобиль в каршеринге, а потом купить его в Интернете.

Для AliExpress новое направление позволит не только расширить ассортимент и уйти от имиджа «торговца китайской мелочовкой», но и подстегнуть продажи других видов техники – в частности, бытовой электроники. Положительный опыт торговли такими дорогостоящими товарами, как автомобили, должен благотворно сказаться на имидже самой торговой площадки и укрепить к ней доверие как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей.

Исходя из результатов нынешнего «эксперимента», AliExpress планирует привлекать и другие автомобильные бренды, а покупателям предлагать более выгодные условия за счет акций и дополнительных аксессуаров. По мнению гендиректора AliExpress в РФ Лю Вея, россияне уже в течение длительного времени проявляли интерес к товарам для автомобилей и мотоциклов, так что переход к торговле самими машинами выглядит логичным расширением ассортимента.

 

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