«Ночлежка» собирает блины для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка», оказывающая помощь бездомным людям, на масленичной неделе начала традиционный сбор блинов для нуждающихся.

Сбор продлится до 10 марта включительно. Угощения можно приносить в любой день с 10 до 22 часов в приют «Ночлежки» по адресу: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).

Принимаются блины любых видов: с различными начинками или без, покупные и домашние, в любом количестве. Сотрудники и волонтёры «Ночлежки» будут ежедневно раздавать угощения жильцам приюта организации, бездомным людям, которые приходят за помощью в пункты обогрева и на стоянки «Ночного автобуса». В организации отмечают, что ежедневно оказывают помощь нескольким сотням человек.

«Масленица для голодных людей – это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных. Каждому важно чувствовать свою причастность к праздникам, особенно если человек чувствует себя исключенным из общества», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации Ночлежка.