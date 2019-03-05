Доброе дело
«Ночлежка» собирает блины для бездомных
Благотворительная организация «Ночлежка», оказывающая помощь бездомным людям, на масленичной неделе начала традиционный сбор блинов для нуждающихся.
Сбор продлится до 10 марта включительно. Угощения можно приносить в любой день с 10 до 22 часов в приют «Ночлежки» по адресу: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).
Принимаются блины любых видов: с различными начинками или без, покупные и домашние, в любом количестве. Сотрудники и волонтёры «Ночлежки» будут ежедневно раздавать угощения жильцам приюта организации, бездомным людям, которые приходят за помощью в пункты обогрева и на стоянки «Ночного автобуса». В организации отмечают, что ежедневно оказывают помощь нескольким сотням человек.
«Масленица для голодных людей – это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных. Каждому важно чувствовать свою причастность к праздникам, особенно если человек чувствует себя исключенным из общества», – говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации Ночлежка.