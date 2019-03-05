Разгул стихии над Петербургом устроил циклон «Беннет». Город попал под северную его часть

Снег на Петербург с раннего утра 5 марта сыплет циклон, который пришел в европейскую часть России с Атлантики. Южная его часть принесла тепло и дожди, город на Неве угодил в холодный, северный край.

Об этом в Facebook сообщает синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В центр европейской части России «Беннет» принес «первую волну весеннего тепла» (в Твери, например, +6), а Петербургу достался снегопад. Активный атлантический циклон погрузил город в «относительно» холодные воздушные массы. Такая же снежная погода в Карелии.

Пик разгула стихии, по данным синоптиков, пришелся на раннее утро, однако за день снег может так и не прекратиться. По прогнозу, затишье настанет ночью, завтра в городе будет ясно.

Осадки внесли свои коррективы как в движение воздушных судов, так и в ситуацию на дорогах. В небе было неспокойно, автомобилисты встали в пробках.