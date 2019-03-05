«Сдавливая руками шею потерпевшей, стал угрожать ей убийством». Подполковника МВД подозревают в избиении подчиненной

38-летнего начальника отделения по расследованию преступлений против личности отдела МВД России по Белорецкому району Башкирии подполковника юстиции подозревают в избиении подчиненной. Как сообщили 5 марта в региональном Следственном комитете, уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По мнению следствия, инцидент произошел 28 февраля в нерабочее время.

«Между подозреваемым и его 23-летней подчиненной – следователем того же отдела полиции произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес своей коллеге телесные повреждения, а также, сдавливая руками шею потерпевшей, стал угрожать ей убийством, однако впоследствии прекратил свои действия», – говорится в сообщении СК.

Напомним, впервые местные СМИ сообщили о происшествии 2 марта. Журналисты писали, что у девушки зафиксировали травму головы, ушибы лица, плечей, позвоночника и возможную тупую травму живота. Эксперты говорили, что подобные повреждения якобы характерны для жертв изнасилования.

В МВД по Башкирии заявили, что по итогам проверки подозреваемый уже был уволен «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».