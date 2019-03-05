Снег вернул Петербургу 9-балльные пробки и январскую статистику ДТП

Дорожная статистика вернулась к январским цифрам: снег нагнал и пробок, и аварий. Утром 5 марта, по оценке «Яндекс.Пробок», загруженность дорог Петербурга достигла 9 баллов, чего не было с января, а в ранние часы вообще случается крайне редко. Сейчас в Петербурге «красные» 7 баллов – для 11 часов утра это большая редкость, обычно в это время бывает 5 или даже 4 балла.

9-балльную загруженность сервис зафиксировал сразу на трёх магистралях: проспект Стачек в центр (9 баллов), Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (9 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов). Крупнейшая пробка превысила 10 километров: на внутреннем кольце КАД от Колтушского шоссе по вантовому мосту до виадука над железной дорогой – её длина составила 13,8 километра, и продержалась она 1 час 50 минут. Кроме неё, в пятёрку крупнейших пробок попали внешнее кольцо от Горского до Приморского шоссе, Дорога жизни с Рябовским шоссе, Московское шоссе и внутреннее кольцо КАД от Софийской улицы до Пулковского шоссе.

УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области подсчитало аварии за понедельник, 4 марта, когда город продолжал переживать последствия субботних и воскресных снежных залпов. В городе число зафиксированных Госавтоинспекцией ДТП перевалило за пять сотен – такое было в январе (почти ежедневно) и в минувшие выходные. В Ленобласти бились меньше. К счастью, в понедельник аварии обошлись без жертв, да и пострадавших было не очень много.

На региональных дорогах Ленинградской области за минувшие сутки не зарегистрировано ни одной аварии, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета. Сейчас на них выходит дополнительная спецтехника: на видеоконференции с директорами районных служб глава дорожного комитета Юрий Запалатский дал указание задействовать на очистке максимальное количество машин. «В большинстве районов снегопад начался еще ночью, высота снежного покрова достигает от пяти до десяти сантиметров, поэтому переходим в усиленный режим», – отметил он.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Сейчас на региональных трассах работают почти 400 единиц спецтехники, очищено 6 тысяч километров проезжей части, сброшено 100 километров снежных валов. Очистка не прекращается. Дорожные службы используют солевые растворы, которые в условиях мокрого снега не позволяют образовываться наледи на асфальте.

Возможно, именно гололед после выпавшего снега привёл к серьёзной аварии на Невском проспекте, случившейся в воскресенье, 3 марта, – «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» публикует её видеозапись.

По предварительным данным, 21-летний мужчина на «Ниссане», следуя по Невскому от Литейного к улице Маяковского, совершил столкновение с попутным «Фольксвагеном» под управлением 43-летнего мужчины, а затем со встречной «КИА», за рулём которой был 23-летний мужчина. Пострадал пассажир «Ниссана», также 25-летний мужчина. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в больницу.