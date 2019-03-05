«Удалить загрязнение не представляется возможным». Киношники убирают голубые настилы и на канале Грибоедова - после возбужденного дела

От «голубого льда» после Мойки освободили и Крюков канал, а в данный момент демонтажные работы ведутся в акватории канала Грибоедова. Компанию «ФильмФест» к этому подтолкнуло внимание Росприроднадзора, как считают в самом ведомстве.

«Государственные инспекторы совместно с экспертами регионального отделения ОНФ по Ленинградской области зафиксировали проведение работ по удалению со льда деревянных конструкций. <...> Лед каналов в некоторых местах приобрел голубой окрас. Удалить загрязнение не представляется возможным из-за погодных условий и характера загрязнения», – рассказали 5 марта в Росприроднадзоре о проведенной накануне инспекции.

По словам проверяющих, поводом для такого внимания к активности съемочной группы стали неоднократные обращения петербуржцев. «На Крюковом канале и канале Грибоедова к работам по демонтажу приступили только после возбуждения дела об административном правонарушении», – отметили в надзорном ведомстве.