«Удалить загрязнение не представляется возможным». Киношники убирают голубые настилы и на канале Грибоедова - после возбужденного дела
От «голубого льда» после Мойки освободили и Крюков канал, а в данный момент демонтажные работы ведутся в акватории канала Грибоедова. Компанию «ФильмФест» к этому подтолкнуло внимание Росприроднадзора, как считают в самом ведомстве.
«Государственные инспекторы совместно с экспертами регионального отделения ОНФ по Ленинградской области зафиксировали проведение работ по удалению со льда деревянных конструкций. <...> Лед каналов в некоторых местах приобрел голубой окрас. Удалить загрязнение не представляется возможным из-за погодных условий и характера загрязнения», – рассказали 5 марта в Росприроднадзоре о проведенной накануне инспекции.
По словам проверяющих, поводом для такого внимания к активности съемочной группы стали неоднократные обращения петербуржцев. «На Крюковом канале и канале Грибоедова к работам по демонтажу приступили только после возбуждения дела об административном правонарушении», – отметили в надзорном ведомстве.
Справка:
Напомним, что фотографии гигантских настилов появились в Сети в конце января этого года. Вскоре стало известно, что яркости рекам и каналам добавили для съёмок романтической комедии «Серебряные коньки».
С картиной в полнометражном кино дебютирует рекламный режиссер Михаил Локшин. Именно для его фильма укрепили больше 10 тысяч квадратных метров льда на водоемах и создали специальную цветную подложку сверху. Это совместный проект кинокомпании «Централ Партнершип», Группы компаний ГПМ КИТ и «Кинослово». В «Централ Партнершип» «Фонтанке» уточнили, что съёмки проходят без участия студии ТРИТЭ Никиты Михалкова.
В Росприроднадзоре не оценили креатив съемочной группы, возбудив административное дело о нарушении требований к охране водных объектов. В общей сложности юрлицу может грозить до 90 тысяч рублей штрафа.