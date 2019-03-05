18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -7
$ 65.80р
74.74р
12:55 05.03.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
05.03.2019 10:52
Печать

Помогите маленькому сердцу

Девятилетний Нуруллох родился с пороком сердца. Он уже перенёс одну операцию и ему нужна вторая, но из-за тяжёлого последствия порока – высокой лёгочной гипертензии – врачи запрещают её проводить, так как сердце мальчика может не выдержать. Ему нужна длительная предоперационная терапия, но получить необходимый препарат на родине не представляется возможным.

Помогите маленькому сердцу

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств на дорогостоящее лекарство.

Нуруллох Баротов, 9 лет.

Диагноз: врождённый порок сердца, транспозиция магистральных артерий, дефект межжелудочковой перегородки, недостаточность артериального клапана 3 ст., коарктация аорты. Высокая лёгочная гипертензия.

Необходимо: препарат «Траклир», стоимость – 168 000 руб. До завершения сбора не хватает 87 661 руб.

Нуруллох появился на свет в городе Пенджикент (Таджикистан). У малыша выявили порок сердца. После нескольких месяцев в реанимации мальчик попал на обследование в Душанбе, но кардиологи не смогли сделать операцию из-за высокого риска летального исхода. «Но я не потеряла надежду, – рассказывает мама Нуроллоха. – Помню, с детства родители учили меня: «Надежда умирает последней». Мальчик жил под постоянным наблюдением врачей, отставал в развитии.

После очередного зондирования кардиологи Душанбе рекомендовали пройти обследование в Москве, куда Нуруллох был отправлен с помощью благотворительного фонда «Помоги.орг». В ноябре 2015 года он перенёс операцию на сердце, была диагностирована высокая лёгочная гипертензия – редкое и тяжёлое заболевание с частотой примерно 15 случаев на 1 миллион человек.

Лёгочная гипертензия – это когда давление в лёгочной артерии в разы превышает норму. У Нуруллоха гипертензия стала последствием порока сердца. Во время болезни возникают лёгочная и сердечная недостаточность, обмороки, цианоз, когда синеют ногти, губы, появляются множественные отёки, переносить любые физические нагрузки становится невозможным (например, подняться по лестнице, а в тяжёлых случаях – даже встать с постели). У болезни есть 4 стадии, на последних из которых сужаются практически все сосуды, сердце работает на износ и в любой момент может остановиться.

Чтобы остановить развитие болезни, Нуруллоху необходим приём дорогостоящего препарата «Траклир», стоимость 1 упаковки которого – 168 000 руб. Кроме того, мальчику необходима ещё одна операция, сделать которую можно только после длительного и непрерывного приёма препарата – он снизит давление в лёгочной артерии. Минздравом Таджикистана Нуруллоху в помощи отказано, так как препарат не зарегистрирован на территории республики.

Во время нахождения в Москве, в НЦССХ им. А. Н. Бакулева, Нуруллох получал «Траклир», после выписки с препаратом помог благотворительный фонд «Помоги.орг». С перерывами до 2017 года мальчик принимал жизненно важное лекарство. В 2018-м мама Нуруллоха обратилась за помощью в петербургский благотворительный фонд «Наташа», оказывающий помощь людям с лёгочной артериальной гипертензией. Последнее обследование в сентябре прошлого года показало, что высокая лёгочная гипертензия сохраняется. Операция отложена ещё на 2 года, в течение которых мальчик должен непрерывно принимать «Траклир».

Фонд смог приобрести для Нуруллоха две упаковки препарата, которые закончились в середине февраля. Две недели – максимально допустимый перерыв в приёме лекарства, и то, что мальчик не принимает «Траклир», крайне опасно для его здоровья.

Нуруллох любит учиться, рисовать, строить домики из конструктора, каждое утро делает зарядку, чтобы быть сильным. Но мальчик не в силах сам победить болезнь.

«У матерей только одна мечта – чтобы их дети были здоровыми, и ничего больше, – пишет мама Нуруллоха. – Я сама работаю учительницей русского языка в школе нашего города Пенджикента. А муж работает в горсвете электриком. У нас общая зарплата 16 000 или 17 000 ваших рублей (595 сомони – моя зарплата и 1100 сомони – зарплата мужа). Пожалуйста, помогите нам. Пусть все детки, которые болеют, однажды будут здоровыми».

О том, как помочь Нуруллоху, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа».

Медицинские документы, контакты, новости, отчёт о сборе средств и другая информация – на странице Нуруллоха на сайте фонда.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор