В Госдуме пообещали «жесткие» и «очень высокие» штрафы за публикацию «фейк-ньюз». В отдельных случаях нарушителей ждет арест

Поправки к закону для борьбы с распространением недостоверной информации в СМИ предусматривают как административную, так и уголовную ответственность. Об этом рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству.

«У нас поправки есть достаточно жесткие. Штрафы жесткие будут, очень высокие», – цитирует 5 марта Павла Крашенинникова ТАСС.

В отдельных «тяжких случаях» распространение «фейк-ньюз» станет поводом для ареста, сказал парламентарий.

Сегодня комитет рассмотрит вопросы о штрафах за публикацию недостоверной информации.