В Госдуме пообещали «жесткие» и «очень высокие» штрафы за публикацию «фейк-ньюз». В отдельных случаях нарушителей ждет арест
Поправки к закону для борьбы с распространением недостоверной информации в СМИ предусматривают как административную, так и уголовную ответственность. Об этом рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству.
«У нас поправки есть достаточно жесткие. Штрафы жесткие будут, очень высокие», – цитирует 5 марта Павла Крашенинникова ТАСС.
В отдельных «тяжких случаях» распространение «фейк-ньюз» станет поводом для ареста, сказал парламентарий.
Сегодня комитет рассмотрит вопросы о штрафах за публикацию недостоверной информации.
Справка:
Законопроект, предусматривающий административную ответственность за публикацию в СМИ и Интернете фейковых новостей и за неуважение к власти, принят в первом чтении. Депутаты уже внесли в него правки, предполагающие многократное увеличение штрафов. При этом председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин предложил вывести из-под действия законопроекта «традиционные медиа», а за остальными оставить право на безнаказанную ошибку. «Фонтанка» поговорила с одним из авторов инициативы, сенатором Андреем Клишасом. Он сказал, что не считает закон «драконовским».
Термин «фейк-ньюз» (поддельные или лживые новости) возник для описания информационного продукта, который специально создан для того, чтобы охватить наибольшую аудиторию за счет сенсационности и ввести ее в заблуждение. Чаще всего такие новости делаются максимально похожими на настоящие. Термин стал общеупотребимым из-за того, что активно используется президентом США Дональдом Трампом для ответа на критику в медиа.