В петербургской лекции Дмитрия Быкова о нацизме не нашли признаков разжигания

Правоохранительные органы Петербурга не нашли признаков экстремизма в выступлении писателя и публициста Дмитрия Быкова. В декабре 2018-го на «Дилетантских чтениях» в Северной столице деятель культуры говорил о том, что если бы не антисемитская политика Третьего рейха, жители СССР перешли бы на сторону немцев.

О результатах проверки правозащитному центру «РОД» сообщили в Центре «Э» петербургского полицейского главка. В ответе за подписью замначальника центра Зубкова говорится, что запись выступления Быкова изучили в рамках социогуманитарного исследования в экспертном учреждении. В результате авторы экспертизы пришли к выводу, что в лекции «отсутствует распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а равно осквернение символов воинской славы России». Также нет там и отрицания фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, одобрения преступлений, установленных приговором суда. Не нашли в лекции заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Таким образом, дело по уголовной статье о реабилитации нацизма возбуждено не будет.

В своей лекции известный писатель, рассуждая о Великой Отечественной войне, говорил, что в 40-х годах в СССР продолжалась гражданская война, а «Гитлер бы добился той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев (и, как частный случай, цыган) не было бы его главной задачей». Также деятель культуры пообещал в лекции «в результате новой перестройки» издать биографию генерала Власова. В результате пользователи соцсетей обратились с жалобами в Генпрокуратуру и Следственный комитет, требуя возбудить уголовное дело.