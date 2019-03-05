В заснеженном ДТП с маршруткой под Петербургом пострадали три человека. На встречную полосу выехала женщина

Три пассажира маршрутного автобуса пострадали в столкновении с легковым автомобилем. Предполагаемой виновницей названа женщина-водитель, на заснеженной трассе выехавшая за пределы своей полосы.

Как сообщает 5 марта пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, около восьми утра на 18-м километре автодороги Гатчина – Куровицы 33-летняя владелица автомобиля Chery не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. По ней в это время двигался автобус «ПАЗ» 151-го маршрута Гатчина – Сиверский.

«Трое пассажиров автобуса, все женщины, получили травмы легкой степени тяжести», – уточнили в УГИБДД.

Южные окраины Петербурга утром 5 марта накрыло мощным снегопадом, Гатчинский район тоже оказался в эпицентре непогоды.