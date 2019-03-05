В городе 8 баллов. Карты и навигаторы пестрят авариями

Дорожное движение осложнено по всему Петербургу утром 5 марта. С началом рабочего дня город встал в восьмибалльных пробках.

Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». Значки аварий можно видеть по всему городу, в том числе на КАД. Проблем на городских улицах добавляет и плотный слой снега, который утром во вторник вывалился на Северную столицу.

Авария возле Кушелевки/ДТП и ЧП/vk.com

Посты с фотографиями выкладывают в соцсетях очевидцы. Так, по словам горожан, не справился с управлением водитель на Зольной улице. «Стоим хорошо, но не из-за ДТП, а из-за пушистого снежка», – добавили очевидцы.

Авария на Леначарского/ДТП и ЧП/vk.com

Не успел затормозить водитель и на проспекте Луначарского, по словам свидетелей аварии, там перекрыты обе полосы. На Политехнической улице водитель такси затормозил в трамвай.

Утренний снегопад добавил проблем не только на дорогах, но и в небе. Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы, не все смогли сесть с первой попытки.

К десяти утра ожидается новая порция снегопада.