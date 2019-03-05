Восьмиклассница «заминировала» соседнюю школу и стала подозреваемой по уголовному делу

Две тысячи человек были эвакуированы из школы и детского сада в Приморском районе Петербурга утром 4 марта. Звонок о заминировании раздался с телефона восьмиклассницы. Еще семь тысяч школьников в Красносельском районе отправились на улицу из-за рассылки.

По данным «Фонтанки», девочка позвонила в экстренные службы в 11 утра, после чего, как сообщалось ранее, были эвакуированы ученики 655 школы на Богатырском проспекте, из двух корпусов вывели около двух тысяч человек. Ничего опасного в зданиях не нашли, а звонившего подростка удалось найти. Им оказалась ученица восьмого класса из соседней, 661 школы. Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Девочку ограничили обязательством о явке.

Волна минирований в Петербурге продолжается третью неделю. Вместе с 655-й были эвакуированы еще семь школ в Красносельском районе, всего чуть больше семи тысяч человек. По информации «Фонтанки», традиционное письмо о бомбе без запаха на этот раз пришло не от имени президента. Автор рассылки подписался как Алексей А.Н. Наше издание выяснило, что за рассылкой может стоять передел рынка Minecraft и вероятные владельцы серверов онлайн-игры. Пока правоохранители подозревают в атаке 19-летнего выходца с Украины Дмитрия и российского студента по прозвищу Окост.