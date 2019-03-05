С Думской убрали налетчиков. Они работали по схеме – двое держат, третий бьет сильно, но аккуратно

Обыски, проведенные следствием Центрального района, привели к задержанию троих подозреваемых в грабежах и разбоях на Думской улице. Если у подгулявших посетителей клубов не было уже денег, они расставались с золотыми цепочками.

По информации «Фонтанки», около 6 утра 5 марта оперативники отдела по вымогательствам Управления уголовного розыска ГУ МВД вошли в несколько петербургских квартир с постановлениями на проведение обысков. Акция проходит по трем уголовным делам, находящимся в производстве Следственного управления УМВД по Центральному району. Дела возбуждены в 2018 году, эпизоды же однотипны – в момент веселья на пространстве молодежных баров двое сжимали жертву, третий кулаком доходчиво объяснял, что сопротивление контрпродуктивно. Если успокоенный таким образом молодой человек не имел при себе приличной суммы денег или устаревшую модель телефона, то с него снимали все, что продается. Например, золотую цепочку.

По данным «Фонтанки», все трое приехали в Петербург с Северного Кавказа. Фактически они уже задержаны, следователь вскоре приступит к опознанию.

По мнению нашего собеседника в полицейском главке, «тремя нападениями они не ограничились».