В Пулково самолет Red Wings пролетел над посадочной полосой и ушел на второй круг. Расписание вышло из-под контроля

Самолет авиакомпании Red Wings из Краснодара не смог приземлиться в Пулково с первой попытки. Он пролетел над аэропортом и взмыл в воздух.

Сложности с приземлением Airbus-320 зафиксировал утром 5 марта сервис слежения за воздушными судами Flightradar24. Как следует из маршрута рейса WZ648, самолет зашел на посадку в Пулково с запада, пролетел над взлетно-посадочной полосой и снова набрал высоту. Сделав круг, экипаж приземлился со второй попытки около 9:30.

Ранним утром 5 марта несколько самолетов кружили над Пулково в ожидании подходящей погоды. В шесть часов, по данным Flightradar24, видимость в районе аэропорта не превышала 350 метров.

«Два рейса из Красноярска и Перми ушли на запасной аэродром во Внуково», – уточнили «Фонтанке» в «Воздушных воротах Северной столицы».

По данным онлайн-табло Пулково, в настоящее время почти ни один самолет не вылетает вовремя. Наибольшая задержка утром 5 марта составила 2,5 часа у рейса до Шереметьево. Борт должен был отправиться в 5:10, а вылетел в 7:45.