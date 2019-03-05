В Петербурге школьник загорелся, заправляя зажигалку. Юноша в тяжелом состоянии

С ожогами рук и ног в больницу из Невского района Петербурга 4 марта был доставлен восьмиклассник. Молодой человек облился бензином.

Как стало известно «Фонтанке», медики забрали юношу из квартиры на Октябрьской набережной около половины десятого вечера. Восьмиклассник заявил взрослым, что загорелся, заправляя бензиновую зажигалку. Ожоги зафиксированы на животе, обеих кистях, бедрах, предплечьях и ягодицах. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Родившийся в Италии подросток дурными привычками в соцсетях не хвастается, однако много говорит о своей приверженности к панк-року.