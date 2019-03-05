В Колпино на аварийной трубе закончены сварочные работы. Ночью мерзло полгорода

Участок магистральной теплосети в Колпино сотрудники ресурсоснабжающей организации заменили к утру 5 марта. В ГУП «ТЭК» говорили о пяти домах в зоне дефекта, местные жители и администрация – о половине города.

Как сообщают теплоэнергетики, к семи утра сварочные работы на углу улицы Братьев Радченко и проспекта Ленина в Колпино практически были завершены, вернуть тепло в дома обещают к девяти часам утра 5 марта. Ранее в ГУП «ТЭК» утверждали, что «на время проведения ремонтных работ планируется ограничение теплоснабжения в 5 жилых зданиях». Однако местные жители сообщили «Фонтанке», что без отопления и горячей воды – большая часть города. «Колпино опять замерзает! Официальные лица врут о нескольких домах. Без ГВС и отопления весь левый берег», – написали в редакцию читатели.

В ГУПе добавили, что на месте был создан оперативный штаб, накануне вечером туда выехали глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук, глава районной администрации Анатолий Повелий, генеральный директор ГУПа Игорь Фёдоров. Повелий на видеозаписи, опубликованной в районной группе, говорит о том, что без тепла осталось полгорода.

Дефект на трубе диаметром 800 мм образовался около десяти утра накануне, 4 марта.