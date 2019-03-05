Коммунальщики могут не торопиться. К 10 утра Петербург снова накроет снегопад

Новую очередь снегопада ожидают в Петербурге к десяти часам утра 5 марта. Больше всего достанется южным районам города.

Как следует из прогноза погоды Гидрометцентра на ближайшие два часа, к Петербургу с юго-запада подступает новая снежная волна. В настоящее время осадки фиксируются на уровне 0,1-03 миллиметра в час, к десяти утра ожидается трехкратное повышение этого показателя.

Почти незатронутыми, как следует из радарной сводки Гидрометцентра, останутся северные районы города. Сильный снегопад ожидается в центральной и южной частях.