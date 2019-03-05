«Ведомости»: ВЦИОМ спросил у россиян про «Профсоюз Навального», но об итогах умолчал

Всероссийский центр общественного мнения провел исследование, знают ли россияне о проекте «Профсоюз Навального», но полученные сведения оставил при себе — информация не опубликована на сайте государственного центра.

Об этом 5 марта пишут «Ведомости». Издание ссылается на человека, у которого запрашивали информацию социологи, а также на источник в самом ВЦИОМ.

По данным газеты, опрос проводили 12 февраля. Он касался профсоюзов вообще и профсоюзу Алексея Навального в частности. Оппозиционеру была посвящена третья часть опроса. У россиян спрашивали, знают ли они главу Фонда борьбы с коррупцией, как к нему относятся, что думают об организуемых им акциях протеста и может ли Навальный со сторонниками изменить ситуацию в стране к лучшему. Был вопрос и по «Профсоюзу Навального». У граждан интересовались, знают ли они о проекте, об отношении к нему, а также хотел бы сам опрашиваемый туда обратиться.

Итоги опроса государственная организация разместила на своем сайте 1 марта. Они гласят: 53% респондентов считают, что профсоюзы не помогают защищать трудовые права. 82% опрошенных константировали, что российские профсоюзы не играют значительной роли. При этом 71% опрошенных признают нужность таких организаций.

О «Профсоюзе Навального» в отчете информации нет. Глава ВЦИМО Валерий Федоров не стал объяснять «Ведомостям», почему.