Хиллари Клинтон отказалась от участия в следующих президентских выборах

Бывшая первая леди США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что не будет снова баллотироваться на пост президента страны. Выборы состоятся в 2020 году.

«Я не буду баллотироваться,— приводит слова политика телеканал News 12.— Но я продолжу работать, говорить, и отстаивать то, во что верю».

Напомним, Клинтон была основной соперницей Дональда Трампа на прошедших выборах. Она уступила ему, набрав 227 голосов выборщиков (у Трампа было 304). По итогам выборов в Америке обвинил Россию во вмешательстве. Якобы хакерские атаки на штаб Демократической партии изменили расклад сил.