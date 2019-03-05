РБК: Дерипаска передал часть бизнеса детям

Трастовый фонд детей Олега Дерипаски упомянул в ходе выступления в британском парламенте экс-министр энергетики Грегори Баркер, который ныне возглавляет совет директоров En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго»).

Как сообщает 5 марта РБК, по словам Баркера, в рамках сделки с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США были назначены поверенные (трасти) владельцев акций En+ — американские граждане, которые «будут голосовать акциями ВТБ (14,33%. — РБК), бывшей жены и бывшего тестя господина Дерипаски (6,75%), его благотворительного фонда [«Вольное дело»] (3,22%), а также трастового фонда детей (3,42%)».

Ранее ни En+, ни ее менеджеры не раскрывали, что дети Дерипаски являются бенефициарами акций холдинговой компании.

Журналисты направили запрос представителю бизнесмена, но ответа пока не получили.

У Дерипаски от брака с Полиной Юмашевой, дочерью бывшего главы ельцинской администрации Валентина Юмашева, есть двое детей — Петр и Мария, им 17 и 15 лет. Пара развелась в начале 2018 года — именно тогда Полину перестали указывать как супругу основного владельца En+, контролирующего UC Rusal в документах алюминиевой компании, которые раскрывались на Гонконгской бирже (UC Rusal торгуется на этой бирже с 2009 года).