РБК: Дерипаска передал часть бизнеса детям
Трастовый фонд детей Олега Дерипаски упомянул в ходе выступления в британском парламенте экс-министр энергетики Грегори Баркер, который ныне возглавляет совет директоров En+ (контролирует UC Rusal и «Евросибэнерго»).
Как сообщает 5 марта РБК, по словам Баркера, в рамках сделки с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США были назначены поверенные (трасти) владельцев акций En+ — американские граждане, которые «будут голосовать акциями ВТБ (14,33%. — РБК), бывшей жены и бывшего тестя господина Дерипаски (6,75%), его благотворительного фонда [«Вольное дело»] (3,22%), а также трастового фонда детей (3,42%)».
Ранее ни En+, ни ее менеджеры не раскрывали, что дети Дерипаски являются бенефициарами акций холдинговой компании.
Журналисты направили запрос представителю бизнесмена, но ответа пока не получили.
У Дерипаски от брака с Полиной Юмашевой, дочерью бывшего главы ельцинской администрации Валентина Юмашева, есть двое детей — Петр и Мария, им 17 и 15 лет. Пара развелась в начале 2018 года — именно тогда Полину перестали указывать как супругу основного владельца En+, контролирующего UC Rusal в документах алюминиевой компании, которые раскрывались на Гонконгской бирже (UC Rusal торгуется на этой бирже с 2009 года).
Справка:
Другие крупные российские бизнесмены также передали своим детям и доли в своих компаниях, и целые активы. Например, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который в силу своего статуса не может владеть бизнесом, перевел все свои основные активы на своего сына, 23-летнего выпускника МГИМО.
Недавно стало известно, что сыновья основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — станут владельцами 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. В 2013 году глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов завещал своему сыну Юсуфу свой пакет акций ЛУКОЙЛа (сейчас владеет 26,06%) при условии, что он не будет продавать или расщеплять свою долю, а для управления компанией решил найти преемника.
Менее крупные пакеты акций своим детям передали президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун (2% компании отошли сыну Антону и дочери Екатерине) и крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (он передал своему сыну Феликсу 5% «Системы» в два этапа — в июне и ноябре 2018 года), а также Александр Мамут — 3,6% акций Polymetal, которые получили его дети Николай, Петр и Эсфирь.