Макрон предложил запретить работу компаний, подрывающих интересы Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым реформировать политику конкуренции и предлагает ввести санкции или запретить работу компаний, которые подрывают стратегические интересы и ценности Европы.

В колонке, опубликованной в ряде французских и европейских СМИ, Макрон обращается к гражданам Европы в преддверие европейских выборов. Она разделена на три главы под названиями: "Защитить нашу свободу", "Защитить наш континент" и "Вернуть дух прогресса".

"Наши границы также должны обеспечивать честную конкуренцию. Какая держава в мире согласиться продолжать обмены с теми, кто не соблюдает никаких правил? Мы не можем терпеть, ничего не говоря. Мы должны реформировать нашу политику конкуренции, восстановить нашу торговую политику: ввести санкции или запретить в Европе компании, которые подрывают наши стратегические интересы и наши основные ценности, такие как экологические стандарты, защита данных и справедливая уплата налогов", – пишет Макрон в своей колонке.

Французский лидер также предложил ввести в стратегических отраслях европейские преференции, "как это делают наши американские или китайские конкуренты".