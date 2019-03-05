Ракицкого не вызвали в сборную Украины. Большинство его соотечественников поддержали это решение

Тренерский штаб сборной Украины по футболу не стал вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Португалии и Люксембурга. Это произошло впервые после 2011 года.

Состав сборной Украины опубликовали на официальном сайте национальной Федерации футбола. Комментариев по поводу отсутствия в списке опытного 29-летнего игрока пока нет.

Отметим, что после перехода в январе 2019 года Ракицкого в «Зенит» в украинской общественности возникла дискуссия по поводу того, стоит ли его теперь вызывать в сборную. На сайте «Футбол 24» провели опрос по этому поводу. С результатом 77 процентов победил вариант «Нет, не стоит – переход в Россию в нынешних реалиях недопустим». Большинство бывших игроков сборной Украины не поддержали его решение. Вскоре Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков национальной команды на своем сайте. В общей сложности Ракицкий отыграл за сборную Украины 54 матча, в которых забил четыре гола. Его последний матч за национальную команду состоялся в Лиге наций 16 октября 2018 года, тогда сборная Украины на своем поле обыграла команду Чехии со счетом 1:0, Ракицкий провел на поле весь матч.

За «Зенит» Ракицкий уже успел провести три официальных матча, в каждом из которых выходил в стартовом составе. По неофициальным данным защитник получает в петербургском клубе 2,5 млн евро в год. Контракт рассчитан на 3,5 года.