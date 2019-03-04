В штате Джорджия объявили режим ЧП из-за торнадо

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп выпустил в понедельник распоряжение о введении режима ЧП на территории штата для выделения государственных средств на борьбу с последствиями торнадо, обрушившегося на регион в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте губернатора.

"В связи с большими разрушениями от стихии в округах Гарди, Харрис и Тоблот необходимо немедленно принять меры, чтобы оказать помощь пострадавшим жителям Джорджии и выделить государственные средства для проведения спасательных и восстановительных операций", – сказано в тексте. Отмечается, что оценка причиненного торнадо ущерба продолжается.

Как сообщал 3 марта местный филиал телеканала NBC, в округе Ли штата Алабама были замечены не менее двух смерчей. По данным агентства Associated Press, их жертвами стали 22 человека. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем штате Джорджия. Около 10 тыс. потребителей остались без электроснабжения.