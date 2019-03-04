Москва призвала Лондон обнародовать результаты следствия по делу Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне заявляет, что власти Британии должны предать гласности выводы следствия по делу об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Вновь призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий", – говорится в опубликованном 4 марта ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ.

В сообщении отмечается, что в посольстве "обратили внимание на появление в британских СМИ в связи с годовщиной инцидента в Солсбери новых публикаций, содержащих якобы "новые сенсационные подробности случившегося"".

"Содержание этих публикаций ничего, кроме недоумения, а порой и усмешки, не вызывает. Вместо четкой информации о случившемся вновь приводятся ссылки на некие "высокопоставленные источники в правоохранительных органах", цитируются анонимные "отставные сотрудники спецслужб". Разумеется, такие сведения и домыслы априори не могут быть проверены, что создает еще большую атмосферу таинственности вокруг инцидента", – заявляют в посольстве РФ.

"Кроме того, эти статьи вносят еще большую путаницу в произошедшее", – отмечают в российском диппредставительстве.