Дырявая труба на Братьев Радченко частично лишила кипятка и отопления несколько колпинских улиц

Из-за ремонта трубопровода на Братьев Радченко в Колпинском районе Петербурга горячего водоснабжения и тепла лишились жители ещё несколько улиц. Об этом вечером 4 марта «Фонтанке» сообщили читатели. В частности, речь шла о терпящих бедствие на улицах Ленина, Красных партизан, Машиностроителей, Павловской, Пролетарской, бульваре Трудящихся.

В ГУП «ТЭК» отрицать проблему не стали, но объяснили, что временные неудобства связаны с низким давлением. Сейчас ресурсоснабжающая организация пытается договориться с ТЭЦ, чтобы давление повысить. По словам пресс-службы предприятия, нехватку тепла больше всех ощущают жители многоэтажек. Напомним, ремонт дефекта на улице Братьев Радченко начался с обнаружения гейзера. Течь дала труба диаметром 800 мм, в зоне дефекта оказались 5 домов.