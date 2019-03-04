Главы Генштабов России и США обсудили Сирию и ДРСМД

Начальник Генштаба ВС России — первый заместитель министр обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в Вене обсудил с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом развитие ситуации в Сирии и вопросы стратегической безопасности, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила пресс-служба Минобороны РФ 4 марта.

«Военачальники обменялись оценками по развитию ситуации в Сирии. Была подчеркнута важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов», — говорится в сообщении.

Герасимов и Данфорд также обсудили вопросы противоракетной обороны и Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что встреча двух военачальников носила конструктивный характер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ выполнения ДРСМД из-за нарушений Вашингтоном своих обязательств по договору. В документе отмечается, что временное прекращение соглашения будет действовать до тех пор, пока США не устранят допущенные нарушения. США приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД со 2 февраля.